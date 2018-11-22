Кутового освободили от должности министра аграрной политики

За соответствующее решение проголосовали 257 народных депутатов Украины.

Напомним, еще 23 мая 2017 года министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой заявил, что написал заявление об отставке. Сам Кутовой объяснил такое решение желанием вернуться в бизнес и заниматься привлечением инвестиций.



Добавим, что 21 ноября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Верховной Раде рассмотреть представленное в 2017 году заявление Тараса Кутового на увольнение с должности министра аграрной политики и продовольствия.