Кутового звільнили з посади міністра аграрної політики

За відповідне рішення проголосували 257 народних депутатів України.

Нагадаємо, ще 23 травня 2017 року міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий заявив, що написав заяву про відставку. Сам Кутовий пояснив таке рішення бажанням повернутися у бізнес і займатися залученням інвестицій.



Додамо, що 21 листопада, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував Верховній Раді розглянути подану у 2017 році заяву Тараса Кутового на звільнення з посади міністра аграрної політики і продовольства.