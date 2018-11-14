Кушнир: улучшения в строительной отрасли сразу позитивно сказываются на инвестиционном климате в стране

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Киев  •  УНН

 • 7582 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина улучшила свою позицию в рейтинге DoingBusiness 2019 по компоненту “Получение разрешений на строительство”, что привело к росту общих позиций Украины среди всех стран мира. По словам, президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира любые улучшения в строительной отрасли позитивно влияют на общий инвестиционный климат в стране, пишет УНН.

“Это еще одно доказательство того, что во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. А еще — крупнейшим рынком труда, ведь рядом со строителем работу имеют смежные отрасли. Любые положительные сдвиги в строительстве сразу отражаются на инвестиционном климате страны в целом. Если зарубежные партнеры будут видеть, что вести бизнес в Украине не только выгодно, но и прозрачно, мы получим мощный приток инвестиций, что, в свою очередь, дает толчок к развитию экономики в целом”, — прокомментировал рейтинг президент “Киевгорстроя” Игорь Кушнир.

За индикатором “Получение разрешений на строительство” Украина опередила Австрию, Польшу, Финляндию, Латвию, Канаду, Беларусь, Казахстан и даже Японию. Рассматриваемый период охватывает изменения, которые произошли с июня прошлого по май текущего года.

По подсчетам экспертов Всемирного банка, 1 пункт в общем рейтинге Doing Business дает возможность дополнительно привлечь в экономику около 600 млн долл. инвестиций.

Всемирный банк опубликовал новый рейтинг Doing Business 2019, который исследует инвестиционную привлекательность и простоту ведения бизнеса в 190 странах мира. Общая позиция Украины среди всех стран мира выросла с 76 места до 71. Украина улучшила свою позицию в рейтинге по компоненту “Получение разрешений на строительство”. Это самая высокая позиция среди всех 10-ти индикаторов, по которым рассчитывается рейтинг.
Отчет Doing business состоит с 2003 года.

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