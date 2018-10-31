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Україна піднялась на 71-е місце в рейтингу Doing Business

Україна піднялась на 71-е місце в рейтингу Doing Business

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Україна піднялась у щорічному рейтингу глобальної конкурентоспроможності Doing Business на п'ять позицій і посіла 71-е місце. Про це повідомив Президент Петро Порошенко у Facebook, передає УНН.

“Україна піднялася ще на 5 позицій у рейтингу Doing Business та посіла 71 місце. На 41 пункт зріс наш показник в номінації „міжнародна торгівля“ і на 25 — в частині виконання контрактів”, — написав П.Порошенко.

За його словами, найбільший прогрес України — у категоріях “оподаткування” з плюсом в 110 пунктів, “міжнародна торгівля” — плюс 70 сходинок, “захисті інвесторів” — додано 56 пунктів. У легкості “отримання дозволів на будівництво” сьогодні Україна посідає 30 місце у світі.

Водночас, як вказано на сайті Doing Business, негативні зміни, які ускладнюють ведення бізнесу, фіксуються для України в таких показниках, як “отримання дозволів на будівництво” та “оподаткування”.

Нагадаємо, у січні цього року П.Порошенко заявляв, що Україна "найближчим часом увійде у першу 50-ку рейтингу Doing Business".

Зазначимо, Doing Business - рейтинг простоти ведення підприємницької діяльності. Він дозволяє визначити якість правил регулювання підприємницької діяльності та їхнє застосування у 183 країнах, а також вибраних окремих містах.

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