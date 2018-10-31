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Украина поднялась на 71-е место в рейтинге Doing Business

Украина поднялась на 71-е место в рейтинге Doing Business

Киев  •  УНН

 • 9059 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Украина поднялась в ежегодном рейтинге глобальной конкурентоспособности Doing Business на пять позиций и заняла 71-е место. Об этом сообщил Президент Петр Порошенко в Facebook, передает УНН.

"Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место. На 41 пункт вырос наш показатель в номинации "международная торговля" и на 25 - в части исполнения контрактов", - написал Порошенко.

По его словам, наибольший прогресс Украины - в категориях "налогообложение" с плюсом в 110 пунктов, "международная торговля" - плюс 70 ступенек, "защите инвесторов" - добавлено 56 пунктов. В легкости "получения разрешений на строительство" сегодня Украина занимает 30 место в мире.

В то же время, как указано на сайте Doing Business, негативные изменения, которые затрудняют ведение бизнеса, фиксируются для Украины в таких показателях, как "получение разрешений на строительство" и "налогообложение".

Напомним, в январе этого года П.Порошенко заявлял, что Украина "в ближайшее время войдет в первую 50-ку рейтинга Doing Business".

Отметим, Doing Business - рейтинг простоты ведения предпринимательской деятельности. Он позволяет определить качество правил регулирования предпринимательской деятельности и их применение в 183 странах, а также отдельных городах.

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