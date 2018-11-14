Кушнір: поліпшення в будівельній галузі одразу покращують інвестиційний клімат в країні

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Київ • УНН

 • 7584 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Україна поліпшила свою позицію в рейтингу DoingBusiness 2019 по компоненту “Отримання дозволів на будівництво”, що призвело до зростання загальних позицій України серед всіх країн світу. За словами, президента “Київміськбуду” Ігоря Кушніра поліпшення в будівельній галузі позитивно впливають на загальний інвестиційний клімат в країні, пише УНН.

“Це ще один доказ того, що у всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. А ще — найбільшим ринком праці, адже поруч з будівельником роботу мають суміжні галузі. Будь-які позитивні зрушення у будівництві одразу відображаються на інвестиційному кліматі країни в цілому. Якщо закордонні партнери будуть бачити, що вести бізнес в Україні не тільки прибутково, а й прозоро, ми матимемо потужний приплив інвестицій, що , своєю чергою, дає поштовх до розвитку економіки в цілому”, — прокоментував рейтинг президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір.

За індикатором “Отримання дозволів на будівництво” Україна випередила Австрію, Польщу, Фінляндію, Латвію, Канаду, Білорусь, Казахстан і навіть Японію. Аналізований період охоплює зміни, які відбулися з червня минулого по травень поточного року. Звіт Doing business складається з 2003 року.

За підрахунками експертів World Bank, 1 пункт в загальному рейтингу Doing Business дає можливість додатково залучити в економіку близько 600 млн долл. інвестицій.

Світовий банк опублікував новий рейтинг Doing Business 2019, який досліджує інвестиційну привабливість та простоту ведення бізнесу в 190 країнах світу. Загальна позиція України серед усіх країн світу виросла з 76 місця до 71. Україна покращила свою позицію у рейтингу за компонентом “Отримання дозволів на будівництво”. Це найвища позиція серед усіх 10-ти індикаторів, за яким розраховується рейтинг.

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