Курятина за месяц подешевела на 12%
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. За месяц в Украине среди всех видов мяса подешевела только курятина. Об этом свидетельствуют данные "Инфляционного барометра" по состоянию на 6 августа, передает УНН.
Так, цены на курятину упали на 12,02%. Стоимость говядины и свинины выросла на 0,7% и 1,4% соответственно.
Сегодня курятина является самым доступным мясом для украинцев - 91,9 грн за кг. Килограмм свинины и говядины обойдется украинцам в 119,2 грн и 135,2 грн соответственно.
Напомним, стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и в 2,3 раза доступнее, чем в Берлине.
Сегодня Украина является одним из главных поставщиков мяса птицы в ЕС, и готова наращивать показатели экспорта.
30 июля в Министерстве экономического развития сообщили о достижении договоренности с ЕС о постепенном увеличении квот для украинских экспортеров мяса птицы с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн.
Такое решение связывают с крупнейшим производителем курятины в Украине, компанией "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка, который, по данным международной прессы, получил крупную торговую победу над Брюсселем, воспользовавшись правовой лазейкой в торговой сделке ЕС-Украина для значительного увеличения экспорта.