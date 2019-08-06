Курятина за місяць подешевшала на 12%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. За місяць в Україні серед усіх видів м'яса подешевшала лише курятина. Про це свідчать дані "Інфляційного барометра" станом на 6 серпня, передає УНН.
Так, ціни на курятину впали на 12,02%. Вартість яловичини та свинини зросла на 0,7% та 1,4% відповідно.
Сьогодні курятина є найдоступнішим м’ясом для українців — 91,9 грн за кг. Кілограм свинини та яловичини обійдеться українцям у 119,2 грн та 135,2 грн відповідно.
Нагадаємо, вартість курятини в Україні нижча, ніж у країнах ЄС. Так, наприклад, курятина у Києві коштує на 17,7% дешевше, ніж у Варшаві, і в 2,3 раза доступніша, ніж у Берліні.
Сьогодні Україна є одним з головних постачальників м’яса птиці в ЄС, і готова нарощувати показники експорту.
30 липня в Міністерстві економічного розвитку повідомили про досягнення домовленості з ЄС про поступове збільшення квот для українських експортерів м‘яса птиці з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн.
Таке рішення пов‘язують з найбільшим виробником курятини в Україні, компанією “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка, який, за даними міжнародної преси, здобув велику торговельну перемогу над Брюсселем, скориставшись правовою лазівкою в торговій угоді ЄС-Україна для значного збільшення експорту.