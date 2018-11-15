Курятина стала лидером экспорта продукции животноводства за границу

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинские аграрии наращивают поставки продукции за рубеж. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ), передает УНН.

За 10 месяцев 2018 года объем экспорта агропродовольственной продукции из Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличился почти на 140 млн долл. США - до 14,7 млрд долл. США.

"Доля экспорта продукции АПК в общей структуре экспорта из Украины за январь-октябрь 2018 года составила 37,8%", - говорится в сообщении.

Растет выручка от экспорта как растениеводческой, так и животноводческой продукции, пишут в УКАБ.

"Экспорт животноводческой продукции вырос на 11,9% или на 106 млн долл. США, в основном были нарощены поставки за рубеж мяса птицы (+102 млн долл. США).

Экспорт продукции растениеводства увеличился на 3%, в основном за счет пшеницы (+174 млн долл. США), семен рапса (+90 млн долл. США) и кукурузы (+88 млн долл. США)", - рассказали эксперты.

В течение отчетного периода Украина также нарастила экспорт готовых пищевых продуктов - на 80 млн долл., или на 4%. При этом, уменьшились поставки жиров и масла - на 7% или 262 млн долл. США. Основной причиной стало сокращение объемов поставок подсолнечного масла в Китай, объясняют специалисты.

"При сохранении в будущем существующей динамики есть все шансы, что в этом году удастся достичь рекордных объемов экспорта агропродовольственной продукции из Украины на уровне 18 млрд долл. США", - прогнозируют в УКАБ.

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