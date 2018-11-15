Курятина стала лидером экспорта продукции животноводства за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинские аграрии наращивают поставки продукции за рубеж. Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ), передает УНН.
За 10 месяцев 2018 года объем экспорта агропродовольственной продукции из Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличился почти на 140 млн долл. США - до 14,7 млрд долл. США.
"Доля экспорта продукции АПК в общей структуре экспорта из Украины за январь-октябрь 2018 года составила 37,8%", - говорится в сообщении.
Растет выручка от экспорта как растениеводческой, так и животноводческой продукции, пишут в УКАБ.
"Экспорт животноводческой продукции вырос на 11,9% или на 106 млн долл. США, в основном были нарощены поставки за рубеж мяса птицы (+102 млн долл. США).
Экспорт продукции растениеводства увеличился на 3%, в основном за счет пшеницы (+174 млн долл. США), семен рапса (+90 млн долл. США) и кукурузы (+88 млн долл. США)", - рассказали эксперты.
В течение отчетного периода Украина также нарастила экспорт готовых пищевых продуктов - на 80 млн долл., или на 4%. При этом, уменьшились поставки жиров и масла - на 7% или 262 млн долл. США. Основной причиной стало сокращение объемов поставок подсолнечного масла в Китай, объясняют специалисты.
"При сохранении в будущем существующей динамики есть все шансы, что в этом году удастся достичь рекордных объемов экспорта агропродовольственной продукции из Украины на уровне 18 млрд долл. США", - прогнозируют в УКАБ.