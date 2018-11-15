Курятина стала лідером експорту продукції тваринництва за кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Українські аграрії нарощують поставки продукції за кордон. Про це повідомляє Український клуб агарного бізнесу (УКАБ), передає УНН.
За 10 місяців 2018 року обсяг експорту агропродовольчої продукції з України, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, збільшився майже на 140 млн дол. США - до 14,7 млрд дол. США.
"Частка експорту продукції АПК у загальній структурі експорту з України за січень-жовтень 2018 року становила 37,8%", - йдеться у повідомленні.
Зростає виручка від експорту як рослинницької, так і тваринницької продукції, пишуть в УКАБ.
"Експорт тваринницької продукції зріс на 11,9% або на 106 млн дол. США, в основному були нарощені поставки за кордон м’яса птиці (+102 млн дол. США).
Експорт продукції рослинництва збільшився на 3%, в основному за рахунок пшениці (+174 млн дол. США), насіння ріпаку (+90 млн дол. США) та кукурудзи (+88 млн дол. США)", - розповіли експерти.
Протягом звітного періоду Україна також наростила експорт готових харчових продуктів - на 80 млн дол., або на 4%. При цьому, зменшилися поставки жирів та олії - на 7% або 262 млн дол. США. Основною причиною стало скорочення обсягів поставок соняшникової олії до Китаю, пояснюють фахівці.
"При збереженні у майбутньому існуючої динаміки є всі шанси, що цього року вдасться досягнути рекордних обсягів експорту агропродовольчої продукції з України на рівні 18 млрд дол. США", - прогнозують в УКАБ.