Курятина стала лідером експорту продукції тваринництва за кордон

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Українські аграрії нарощують поставки продукції за кордон. Про це повідомляє Український клуб агарного бізнесу (УКАБ), передає УНН.

За 10 місяців 2018 року обсяг експорту агропродовольчої продукції з України, порівняно з аналогічним періодом 2017 року, збільшився майже на 140 млн дол. США - до 14,7 млрд дол. США.

"Частка експорту продукції АПК у загальній структурі експорту з України за січень-жовтень 2018 року становила 37,8%", - йдеться у повідомленні.

Зростає виручка від експорту як рослинницької, так і тваринницької продукції, пишуть в УКАБ.

"Експорт тваринницької продукції зріс на 11,9% або на 106 млн дол. США, в основному були нарощені поставки за кордон м’яса птиці (+102 млн дол. США).

Експорт продукції рослинництва збільшився на 3%, в основному за рахунок пшениці (+174 млн дол. США), насіння ріпаку (+90 млн дол. США) та кукурудзи (+88 млн дол. США)", - розповіли експерти.

Протягом звітного періоду Україна також наростила експорт готових харчових продуктів - на 80 млн дол., або на 4%. При цьому, зменшилися поставки жирів та олії - на 7% або 262 млн дол. США. Основною причиною стало скорочення обсягів поставок соняшникової олії до Китаю, пояснюють фахівці.

"При збереженні у майбутньому існуючої динаміки є всі шанси, що цього року вдасться досягнути рекордних обсягів експорту агропродовольчої продукції з України на рівні 18 млрд дол. США", - прогнозують в УКАБ.

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