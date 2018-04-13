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Курт Волкер запланировал следующую поездку в Украину на середину мая

Курт Волкер запланировал следующую поездку в Украину на середину мая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что планирует следующую поездку в Украину в середине мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“Мы еще прорабатываем даты, и все выглядит так, что это будет где-то в середине мая. Я посещу еще и восток Украины — не только Киев”, — сообщил Волкер.

Дипломат планирует обязательно побывать в зоне боевых действий. В то же время он не готов пока сказать, посетит ли Россию и будут ли любые переговоры с российскими официальными лицами.

Последний раз спецпредставитель США посещал Украину в январе этого года.

Как сообщал УНН, Волкер призвал боевиков прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ.

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