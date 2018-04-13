Курт Волкер запланировал следующую поездку в Украину на середину мая
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что планирует следующую поездку в Украину в середине мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“Мы еще прорабатываем даты, и все выглядит так, что это будет где-то в середине мая. Я посещу еще и восток Украины — не только Киев”, — сообщил Волкер.
Дипломат планирует обязательно побывать в зоне боевых действий. В то же время он не готов пока сказать, посетит ли Россию и будут ли любые переговоры с российскими официальными лицами.
Последний раз спецпредставитель США посещал Украину в январе этого года.
Как сообщал УНН, Волкер призвал боевиков прекратить запугивание наблюдателей ОБСЕ.