Курт Волкер запланував наступну поїздку до України на середину травня
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що планує наступну поїздку до України в середині травня. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Ми ще опрацьовуємо дати, і все виглядає так, що це буде десь у середині травня. Я відвідаю ще й схід України — не тільки Київ”, — повідомив Волкер.
Дипломат планує обов’язково побувати в зоні бойових дій. Водночас він не готовий поки сказати, чи відвідає Росію та чи матиме будь-які переговори із російськими офіційними особами.
Востаннє спецпредставник США відвідував Україну у січні цього року.
Як повідомляв УНН, Волкер закликав бойовиків припинити залякування спостерігачів ОБСЄ.