Курс валют на 8 августа: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 40,9847 грн/долл., что укрепило гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 40,98 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,76 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,35 грн, а продать за 40,90 в банках. Евро можно купить за 45,25 грн, а продать за 44,68 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,13-41,26 грн, а евро - по 44,95-45,15 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,87-41,92 грн/долл. для доллара и 44,62-44,67 грн/евро для евро.

Напомним

Национальный банк Украины постепенно ослабляет введенные им валютные ограничения для предпринимателей, что способствует сбалансированию экономики в целом и улучшает условия для развития отечественного бизнеса.