Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,1966 грн/долл., укрепив ее на 3 копейки. Курс евро установлен на уровне 45,14 грн/евро, а на межбанке доллар торгуется по 41,11-41,13 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1966 грн/долл., что укрепило гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,19 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,14 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
Напомним
В июле 2024 года в общий фонд госбюджета поступило 118,2 млрд грн. НДФЛ и военный сбор составили 19,9 млрд грн, обеспечив каждую шестую гривну доходов бюджета.