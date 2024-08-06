Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,1966 грн/долл., что укрепило гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,19 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 45,14 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,55 грн, а продать за 41,10 в банках. Евро можно купить за 45,42 грн, а продать за 44,72 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,20-41,35 грн, а евро - по 45,05-45,27 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,11-41,13 грн/долл. для доллара и 45,13-45,14 грн/евро для евро.

Напомним

В июле 2024 года в общий фонд госбюджета поступило 118,2 млрд грн. НДФЛ и военный сбор составили 19,9 млрд грн, обеспечив каждую шестую гривну доходов бюджета.