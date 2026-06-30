Курс валют на 30 июня: доллар несколько подешевел, евро подорожало
Киев • УНН
Национальный банк установил официальный курс гривны на 30 июня на уровне 44,8478 грн/дол. Курс евро составляет 51,1669 грн, что на 4 копейки слабее.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,8478 грн/долл., укрепив гривну за день на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 30 июня на уровне 51,1669 грн/евро, ослабив гривну за день на 4 копейки.
Согласно данным на профильных сайтах на утро вторника:
- в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,50 грн при покупке и 45,12 грн при продаже, евро - 50,88 грн и 51,54 грн соответственно;
- в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,75 грн при покупке и 44,85 грн при продаже, евро - по 51,31 грн и 51,50 грн соответственно.
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