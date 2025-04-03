Курс валют на 3 апреля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3162 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,31 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 44,63 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:

в банках доллар торгуется по курсу 41,67-41,05 грн, а евро по 45,00-44,40 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,20-41,30 грн, а евро - по 44,85-45,10 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,32-41,35, грн/долл. и 44,75-44,77 грн/евро.

Дополнение

Первая вице-премьерка Юлия Свириденко заявляла, что общий объем экспорта за первый квартал 2025 года составил почти 9,9 миллиарда долларов, а крупнейшим торговым партнером Украины остается ЕС.