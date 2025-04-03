Курс валют на 3 квітня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3162 грн/дол, зміцнивши її на 6 копійок. У банках долар торгується за курсом 41,67-41,05 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,3162 грн/дол., що зміцнило гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,31 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 44,63 грн/євро.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:
- у банках долар торгується за курсом 41,67-41,05 грн, а євро за 45,00-44,40 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,20-41,30 грн, а євро - за 44,85-45,10 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,32-41,35, грн/дол. та 44,75-44,77 грн/євро.
Доповнення
Перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко заявляла, що загальний обсяг експорту за перший квартал 2025 року становив майже 9,9 мільярда доларів, а найбільшим торговельним партнером України залишається ЄС.