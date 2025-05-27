Курс валют на 27 мая: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5707 грн/долл., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,57 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,29 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,13 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:

в банках доллар торгуется по курсу 41,73-41,20 грн, евро по 47,60-46,80 грн, злотый по 11,40-10,75 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,47 грн, евро - по 47,20-47,38 грн, злотый по 11,00-11,13 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,62-41,65 грн/долл. и 47,38-47,39 грн/евро.

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Дополнение

Национальный банк Украины вчера, 26 мая устанавливал официальный курс гривны на уровне 41,5094 грн/долл., что девальвировало гривну на одну копейку.