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рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"
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Курс валют на 27 мая: гривна продолжает девальвировать

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Национальный банк Украины установил курс гривны на уровне 41,57 грн/долл, что на 7 копеек ниже предыдущего показателя. В банках доллар торгуется за 41,73-41,20 грн.

Курс валют на 27 мая: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5707 грн/долл., что девальвировало гривну на 7 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,57 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,29 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,13 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,73-41,20 грн, евро по 47,60-46,80 грн, злотый по 11,40-10,75 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,47 грн, евро - по 47,20-47,38 грн, злотый по 11,00-11,13 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,62-41,65 грн/долл. и 47,38-47,39 грн/евро.

        Миссия МВФ завершает пересмотр программы для Украины с траншем в $500 млн: правительство ожидает "положительного результата"26.05.25, 16:58 • 2244 просмотра

        Дополнение

        Национальный банк Украины вчера, 26 мая устанавливал официальный курс гривны на уровне 41,5094 грн/долл., что девальвировало гривну на одну копейку.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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