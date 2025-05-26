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Миссия МВФ завершает пересмотр программы для Украины с траншем в $500 млн: правительство ожидает "положительного результата"

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Миссия МВФ завершает работу над пересмотром программы EFF для Украины, предусматривающей транш в 500 млн долларов. Правительство ожидает положительного результата и продолжает реформы.

Миссия МВФ завершает пересмотр программы для Украины с траншем в $500 млн: правительство ожидает "положительного результата"

Миссия МВФ завершает работу над восьмым пересмотром программы EFF для Украины, который предусматривает около $500 млн транша, и по итогам которого украинское правительство ожидает "положительного результата", сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам встречи с миссией Фонда в понедельник, пишет УНН.

Детали

Шмыгаль назвал встречу с представителями МВФ во главе с председателем миссии Гэвином Греем "продуктивной".

Сегодня состоялся конструктивный разговор о дальнейшем сотрудничестве Украины с МВФ. Миссия Фонда завершает работу над восьмым пересмотром программы, который предусматривает транш в размере около 500 млн долларов США. Рассчитываем на положительный результат для нашего государства

- написал Шмыгаль в Telegram.

Со слов Премьера, во время встречи он подчеркнул, что правительство продолжает реформирование экономики, внедряя системные изменения. "Среди приоритетов: усовершенствование механизмов управления публичными инвестициями, усовершенствование работы таможни, улучшение инвестиционного климата", - перечислил он.

"Также на встрече обсудили восстановление Украины и привлечение финансового сектора к этому процессу, инвестиции в восстановление и использование замороженных российских активов", - указал глава правительства.

"Украина предана курсу изменений, которые осуществляются в тесном сотрудничестве с Фондом. Убедился, что МВФ остается надежным партнером Украины, и мы высоко ценим его доверие и поддержку в сложные времена для нашего государства. Совместно работаем над сохранением финансовой стабильности и развитием экономики для успешного будущего Украины на пути в ЕС", - отметил Шмыгаль.

Также он сообщил, что поблагодарил МВФ за семь успешных пересмотров программы, благодаря которым Украина смогла привлечь финансовые ресурсы для поддержки макроэкономической стабильности страны. "В целом за время программы EFF Украина получила около 10,1 млрд долларов", - указал Премьер.

Напомним

Миссия МВФ начала работу по пересмотру программы EFF для Украины 20 мая.

МВФ обновил меморандум с Украиной: есть новые структурные маяки29.03.25, 12:47 • 358555 просмотров

Юлия Шрамко

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