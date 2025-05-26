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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Місія МВФ завершує перегляд програми для України з траншем у $500 млн: уряд очікує "позитивного результату"

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Місія МВФ завершує роботу над переглядом програми EFF для України, що передбачає транш у 500 млн доларів. Уряд очікує позитивного результату та продовжує реформи.

Місія МВФ завершує перегляд програми для України з траншем у $500 млн: уряд очікує "позитивного результату"

Місія МВФ завершує роботу над восьмим переглядом програми EFF для України, який передбачає близько $500 млн траншу і за підсумками якого український уряд очікує "позитивного результату", повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з місією Фонду у понеділок, пише УНН.

Деталі

Шмигаль назвав зустріч з представниками МВФ на чолі з головою місії Гевіном Греєм "продуктивною".

Сьогодні відбулася конструктивна розмова щодо подальшої співпраці України з МВФ. Місія Фонду завершує роботу над восьмим переглядом програми, який передбачає транш в розмірі близько 500 млн доларів США. Розраховуємо на позитивний результат для нашої держави

- написав Шмигаль у Telegram.

Зі слів Прем'єра, під час зустрічі він наголосив, що уряд продовжує реформування економіки, впроваджуючи системні зміни. "Серед пріоритетів: удосконалення механізмів управління публічними інвестиціями, удосконалення роботи митниці, покращення інвестиційного клімату", - перечислив він.

"Також на зустрічі обговорили відновлення України та залучення фінансового сектору до цього процесу, інвестиції у відбудову та використання заморожених російських активів", - вказав очільник уряду.

"Україна віддана курсу змін, які здійснюються у тісній співпраці з Фондом. Переконався, що МВФ залишається надійним партнером України, і ми високо цінуємо його довіру та підтримку у складні часи для нашої держави. Спільно працюємо над збереженням фінансової стабільності та розвитком економіки для успішного майбутнього України на шляху до ЄС", - зазначив Шмигаль.

Також він повідомив, що подякував МВФ за сім успішних переглядів програми, завдяки яким Україна змогла залучити фінансові ресурси для підтримки макроекономічної стабільності країни. "Загалом за час програми EFF Україна отримала близько 10,1 млрд доларів", - вказав Прем'єр.

Нагадаємо

Місія МВФ почала роботу щодо перегляду програми EFF для України 20 травня.

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки29.03.25, 12:47 • 358555 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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