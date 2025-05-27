Курс валют на 27 травня: гривня продовжує девальвувати
Київ • УНН
Національний банк України встановив курс гривні на рівні 41,57 грн/дол, що на 7 копійок нижче попереднього показника. В банках долар торгується за 41,73-41,20 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5707 грн/дол., що девальвувало гривню на 7 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,57 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,29 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,13 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:
- у банках долар торгується за курсом 41,73-41,20 грн, євро за 47,60-46,80 грн, злотий за 11,40-10,75 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,47 грн, євро - за 47,20-47,38 грн, злотий за 11,00-11,13 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,62-41,65 грн/дол. та 47,38-47,39 грн/євро.
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Доповнення
Національний банк України вчора, 26 травня, встановлював офіційний курс гривні на рівні 41,5094 грн/дол., що девальвувало гривню на одну копійку.