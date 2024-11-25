Курс валют на 25 ноября: Нацбанк снизил курс гривны

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2860 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,31 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,46 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

Доллар можно купить за 41,64 грн, а продать за 41,20 в банках. Евро можно купить за 43,84 грн, а продать за 43,30 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,58-41,65 грн, а евро - по 43,55-43,80 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,38-41,40 грн/долл. для доллара и 43,06-43,07 грн/евро для евро.

Напомним

Кабинет министров Украины принял решение, которое позволит привлечь 4,8 млрд долл. от Всемирного банка.