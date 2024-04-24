Курс валют на 24 апреля: гривна укрепилась на 20 копеек

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 39,5860грн/долл., что укрепило гривну на 20 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 39,58 грн/долл.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,26 грн/евро. Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:

- Доллар можно купить за 39,90 грн, а продать за 39,40 в банках. - Евро можно купить за 42,90 грн, а продать за 42,20 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 39,74-39,85 грн, а евро - по 42,73-42,90 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 39,57-39,59 грн/долл. для доллара и 42,35-42,36 грн/евро для евро.

Напомним,

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 780,3 млрд грн наличных денег в обращении, что на 16 млрд грн или на 2,1% больше, чем в начале года, что объясняется сезонными факторами.