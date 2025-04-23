Курс валют на 23 апреля: гривна девальвирует
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5185 грн/долл, что на 14 копеек меньше. В банках доллар торгуется за 41,60-41,05 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5185 грн/долл., что девальвировало гривну на 14 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,51 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,71 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,14 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,60-41,05 грн, евро по 48,00-47,20 грн, злотый по 11,25-10,55 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,35-41,20 грн, евро - по 47,80-47,54 грн, злотый по 11,05-10,90 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,60-41,63 грн/долл. и 47,75-47,77 грн/евро.
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