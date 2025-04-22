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Среди украинских школьников девушки имеют более высокий уровень грамотности, чем парни – исследование НБУ

Киев • УНН

 • 3182 просмотра

Украинские десятиклассники имеют начальный уровень финансовой грамотности. Исследование НБУ показало, что девушки демонстрируют лучшие результаты, чем парни.

Среди украинских школьников девушки имеют более высокий уровень грамотности, чем парни – исследование НБУ

В Украине школьники 10-х классов имеют начальный уровень финансовой грамотности. При этом девушки показывают в этом направлении лучшие результаты, чем парни, согласно результатам исследования компетентности "Предприимчивость и финансовая грамотность", которое провел Национальный банк Украины совместно с организацией Junior Achievement Ukraine, пишет УНН.

Детали

Исследование показало, что средний уровень правильных ответов на кейсовые задания среди подростков составляет 46,6%, что соответствует 3 баллам по 12-балльной школьной системе оценивания. Такой результат свидетельствует о наличии лишь начального уровня финансовой грамотности среди украинских подростков.

В результате исследования были получены следующие результаты:

  • лучшие результаты во время исследования показали ученики из Днепропетровской (57,4%), Ивано-Франковской (53,7%) областей и города Киева (50,4%). Самые низкие – зафиксированы в Кировоградской (37,4%), Николаевской (39,7%) и Черновицкой (41,4%) областях;
    • девушки имеют несколько лучшие результаты (47,4%), по сравнению с парнями (45,6%);
      • показатели школьников из городов и сел составляют 48% и 40% соответственно;
        • низкий уровень финансовой грамотности особенно характерен для подростков из семей с низким социально-экономическим статусом.

          Ни один подросток не дал 100% правильные ответы на все вопросы-кейсы, которые были представлены в опросе. При этом 77,6% опрошенных считают, что в школах необходимо ввести предмет по финансовой грамотности.

          Справочно

          В общем было опрошено 3139 учеников в возрасте 14-17 лет из 97 школ из 19 областей Украины и города Киева. Школьникам предлагалось пройти 21 кейсовое задание, которое состояло по примеру Программы международного оценивания учащегося (PISA) по финансовой грамотности. Кроме того, ученики отвечали на 20 вопросов анкеты, целью которых было глубже проанализировать факторы влияния на их академические результаты.

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          Павел Зинченко

          Павел Зинченко

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