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AB InBev Efes Україна підтримала навчальний проєкт "Молодіжна бізнес-школа", спрямований на розвиток підприємництва у Чернігівській області

AB InBev Efes Україна підтримала навчальний проєкт "Молодіжна бізнес-школа", спрямований на розвиток підприємництва у Чернігівській області

Київ • УНН

 • 55232 перегляди

AB InBev Efes Україна підтримала спрямований на розвиток підприємництва навчальний проєкт "Молодіжна бізнес-школа" у Чернігівській області

Сьогодні економічний розвиток українських громад значною мірою підтримують місцеві суб'єкти підприємництва. Навіть стикаючись із постійними викликами, український бізнес навчився долати труднощі та адаптувався до нової реальності.

Підтримка та розвиток молодіжного підприємництва є запорукою не лише можливості реалізації ідей молоді, але й додатковим стимулом для створення нових робочих місць.

"Молодіжна бізнес-школа" – це навчальний проєкт, ініційований Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області з метою підтримки прагнення молоді до створення власної справи, сприяння самозайнятості та залучення молодих людей до підприємницької культури Чернігівщині. Партнерами ініціативи виступили AB InBev Efes Україна та ДО "Регіональний фонд з підтримки підприємництва".

"Для нас великою радістю є те, що до наших ініціатив долучається соціально відповідальний бізнес. Це свідчить про те, що підприємства можуть бути не лише економічно успішними, але й відданими соціальному розвитку та підтримці молодіжного підприємництва в нашому регіоні", - наголосила Марія Руденко, керівниця Агенції регіонального розвитку Чернігівської області.

На відкриття навчання в "Молодіжній бізнес-школі" завітав Євген Ворожко, директор Чернігівської броварні компанії AB InBev Efes Україна. Він привітав учасників навчання та заохотив молодь вірити у свої сили на шляху до здійснення мрій.

"Ми раді продовжити співпрацю з Агенцією регіонального розвитку Чернігівської області та пишаємося можливістю підтримати бізнес-навчання для молоді, адже віримо, що це матиме свій позитивний вплив на збільшення кількості малих підприємств у регіоні", – зазначив Євген Ворожко.

Навчання в "Молодіжній бізнес-школі" відбувалося з 5 по 9 лютого. У проєкті взяли участь 30 майбутніх підприємців віком від 18 до 25 років, які є студентами закладів вищої освіти, коледжів і професійно-технічних училищ. Протягом тижня учасники навчання обмінялися досвідом із підприємцями з різних сфер бізнесу та отримали практичні знання, необхідні для успішного започаткування власної справи. Зокрема, завдяки навчанню учасники:

●      покращили фінансову грамотність;

●      отримали навички створення бізнес-моделей і бізнес-планів;

●      розглянули етапи на шляху відкриття власного бізнесу в Україні;

●      дізналися про інновації та використання штучного інтелекту в бізнесі.

Після завершення навчання кожен учасник отримав сертифікат, що засвідчує успішне засвоєння знань.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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