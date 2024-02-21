AB InBev Efes Украина поддержала учебный проект "Молодежная бизнес-школа", направленный на развитие предпринимательства в Черниговской области

Сегодня экономическое развитие украинских громад в значительной степени поддерживают местные субъекты предпринимательства. Даже сталкиваясь с постоянными вызовами, украинский бизнес научился преодолевать трудности и адаптировался к новой реальности.

Поддержка и развитие молодежного предпринимательства является залогом не только возможности реализации идей молодежи, но и дополнительным стимулом для создания новых рабочих мест.

"Молодежная бизнес-школа" - это учебный проект, инициированный Агентством регионального развития Черниговской области с целью поддержки стремления молодежи к созданию собственного дела, содействия самозанятости и привлечения молодых людей к предпринимательской культуре Черниговской области. Партнерами инициативы выступили AB InBev Efes Украина и ГО "Региональный фонд по поддержке предпринимательства".

"Для нас большой радостью является то, что к нашим инициативам приобщается социально ответственный бизнес. Это свидетельствует о том, что предприятия могут быть не только экономически успешными, но и привержеными социальному развитию и поддержке молодежного предпринимательства в нашем регионе", - отметила Мария Руденко, руководитель Агентства регионального развития Черниговской области.

Открытие обучения в "Молодежной бизнес-школе" посетил Евгений Ворожко, директор Черниговской пивоварни компании AB InBev Efes Украина. Он поздравил участников обучения и поощрил молодежь верить в свои силы на пути к осуществлению мечты.

"Мы рады продолжить сотрудничество с Агентством регионального развития Черниговской области и гордимся возможностью поддержать бизнес-обучение для молодежи, ведь верим, что это будет иметь свое положительное влияние на увеличение количества малых предприятий в регионе", - отметил Евгений Ворожко.

Обучение в "Молодежной бизнес-школе" проходило с 5 по 9 февраля. В проекте приняли участие 30 будущих предпринимателей в возрасте от 18 до 25 лет, которые являются студентами высших учебных заведений, колледжей и профессионально-технических училищ. В течение недели участники обучения обменялись опытом с предпринимателями из разных сфер бизнеса и получили практические знания, необходимые для успешного открытия собственного дела. В частности, благодаря обучению участники:

улучшили финансовую грамотность;

получили навыки создания бизнес-моделей и бизнес-планов;

рассмотрели этапы на пути открытия собственного бизнеса в Украине;

узнали об инновациях и использовании искусственного интеллекта в бизнесе.

После завершения обучения каждый участник получил сертификат, удостоверяющий успешное усвоение знаний.