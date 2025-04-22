Серед українських школярів дівчата мають більш високий рівень грамотності, ніж хлопці - дослідження НБУ
Київ • УНН
Українські десятикласники мають початковий рівень фінансової грамотності. Дослідження НБУ показало, що дівчата демонструють кращі результати, ніж хлопці.
В Україні школярі 10-их класів мають початковий рівень фінансової грамотності. При цьому дівчата показують в цьому напрямку кращі результати ніж хлопці, згідно з результатами дослідження компетентності "Підприємливість та фінансова грамотність", яке провів Національний банк України спільно з організацією Junior Achievement Ukraine, пише УНН.
Деталі
Дослідження показало, що середній рівень правильних відповідей на кейсові завдання серед підлітків становить 46,6%, що відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною системою оцінювання. Такий результат свідчить про наявність лише початкового рівня фінансової грамотності серед українських підлітків.
Внаслідок дослідження було отримано наступні результати:
- найкращі результати під час дослідження показали учні з Дніпропетровської (57,4%), Івано-Франківської (53,7%) областей та міста Києва (50,4%). Найнижчі – зафіксовані в Кіровоградській (37,4%), Миколаївській (39,7%) та Чернівецькій (41,4%) областях;
- дівчата мають дещо кращі результати (47,4%), порівняно з хлопцями (45,6%);
- показники школярів з міст і сіл становлять 48% і 40% відповідно;
- низький рівень фінансової грамотності особливо характерний для підлітків із родин із низьким соціально-економічним статусом.
Жоден підліток не надав 100% правильні відповіді на всі запитання-кейси, що були представлені в опитуванні. При цьому 77,6% опитаних вважають, що в школах необхідно запровадити предмет з фінансової грамотності.
Довідково
Загалом було опитування пройшли 3139 учнів віком 14–17 років з 97 шкіл з 19 областей України та міста Києва. Школярам пропонувалося пройти 21 кейсове завдання, яке складалося за прикладом Програми міжнародного оцінювання учнівства (PISA) з фінансової грамотності. Окрім того, учні відповідали на 20 запитань анкети, метою яких було глибше проаналізувати фактори впливу на їхні академічні результати.
Доповнення
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