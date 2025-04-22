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Серед українських школярів дівчата мають більш високий рівень грамотності, ніж хлопці - дослідження НБУ

Київ • УНН

 • 3648 перегляди

Українські десятикласники мають початковий рівень фінансової грамотності. Дослідження НБУ показало, що дівчата демонструють кращі результати, ніж хлопці.

Серед українських школярів дівчата мають більш високий рівень грамотності, ніж хлопці - дослідження НБУ

В Україні школярі 10-их класів мають початковий рівень фінансової грамотності. При цьому дівчата показують в цьому напрямку кращі результати ніж хлопці, згідно з результатами дослідження компетентності "Підприємливість та фінансова грамотність", яке провів Національний банк України спільно з організацією Junior Achievement Ukraine, пише УНН.

Деталі

Дослідження показало, що середній рівень правильних відповідей на кейсові завдання серед підлітків становить 46,6%, що відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною системою оцінювання. Такий результат свідчить про наявність лише початкового рівня фінансової грамотності серед українських підлітків.

Внаслідок дослідження було отримано наступні результати:

  • найкращі результати під час дослідження показали учні з Дніпропетровської (57,4%), Івано-Франківської (53,7%) областей та міста Києва (50,4%). Найнижчі – зафіксовані в Кіровоградській (37,4%), Миколаївській (39,7%) та Чернівецькій (41,4%) областях;
    • дівчата мають дещо кращі результати (47,4%), порівняно з хлопцями (45,6%);
      • показники школярів з міст і сіл становлять 48% і 40% відповідно;
        • низький рівень фінансової грамотності особливо характерний для підлітків із родин із низьким соціально-економічним статусом.

          Жоден підліток не надав 100% правильні відповіді на всі запитання-кейси, що були представлені в опитуванні. При цьому 77,6% опитаних вважають, що в школах необхідно запровадити предмет з фінансової грамотності.

          Довідково

          Загалом було опитування пройшли 3139 учнів віком 14–17 років з 97 шкіл з 19 областей України та міста Києва. Школярам пропонувалося пройти 21 кейсове завдання, яке складалося за прикладом Програми міжнародного оцінювання учнівства (PISA) з фінансової грамотності. Окрім того, учні відповідали на 20 запитань анкети, метою яких було глибше проаналізувати фактори впливу на їхні академічні результати.

          Доповнення

          AB InBev Efes Україна підтримала спрямований на розвиток підприємництва навчальний проєкт "Молодіжна бізнес-школа" у Чернігівській області

          Павло Зінченко

          Павло Зінченко

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