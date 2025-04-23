Курс валют на 23 квітня: гривня девальвує

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5185 грн/дол., що девальвувало гривню на 14 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,51 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,71 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,14 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

у банках долар торгується за курсом 41,60-41,05 грн, євро за 48,00-47,20 грн, злотий за 11,25-10,55 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,35-41,20 грн, євро - за 47,80-47,54 грн, злотий за 11,05-10,90 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,60-41,63 грн/дол. та 47,75-47,77 грн/євро.

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