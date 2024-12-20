Курс валют на 20 декабря: гривна снова на историческом минимуме
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,89 грн/долл, что на 2 копейки ниже предыдущего показателя. На межбанке доллар торгуется по 41,85-41,87 грн, евро - 43,51-43,52 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,89292 грн/долл., что девальвировало гривну на 2 копейки, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,92 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,57 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 42,20 грн, а продать за 41,70 в банках.
- Евро можно купить за 44,35 грн, а продать за 43,60 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 42,05-42,06 грн, а евро - по 43,90 -44,10 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 41,85 - 41,87 грн/долл. для доллара и 43,51-43,52 грн/евро для евро.
Напомним
Глава государства Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече в Брюсселе 19 декабря обсудили вступление Украины в ЕС и макрофинансовую помощь на 18,1 млрд евро.