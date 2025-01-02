Курс валют на 2 января: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
НБУ установил официальный курс гривны на уровне 41,9725 грн/долл., что на 6 копеек крепче. В банках доллар можно купить за 42,45 грн, евро - за 44,35 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,9725 грн/долл., что укрепило гривну на 6 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,97 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,60 грн/евро.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:15 утра:
- Доллар можно купить за 42,45 грн, а продать за 41,95 в банках. Евро можно купить за 44,35 грн, а продать за 43,55 грн в банках.
- В обменниках доллар торгуется по курсу 42,30-42,50 грн, а евро - по 44,10-44,40 грн.
- На межбанке курсы составляют соответственно 42,30-42,50 грн/долл. и 44,10-44,40 грн/евро.
Напомним
Украина получила 41,7 млрд долларов внешнего финансирования в прошлом году, из которых 30% - грантовые средства.