Курс валют на 2 січня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,9725 грн/дол., що зміцнило гривню на 6 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,97 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,60 грн/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:15 ранку:

Долар можна купити за 42,45 грн, а продати за 41,95 у банках. Євро можна купити за 44,35 грн, а продати за 43,55 грн у банках.

В обмінниках долар торгується за курсом 42,30-42,50 грн, а євро - за 44,10-44,40 грн.

На міжбанку курси становлять відповідно 42,30-42,50 грн/дол. та 44,10-44,40 грн/євро.

Нагадаємо

Україна отримала 41,7 млрд доларів зовнішнього фінансування минулого року, з яких 30% - грантові кошти.