Курс валют на 2 декабря: цены на доллар и евро активно растут в обменниках

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне - 41,5847 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

детали

Официальный курс доллара составляет 41,59 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,90 грн/евро. согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9: 15 утра:

Доллар можно купить за 41,90 грн, а продать за 41,40 в банках.

Евро можно купить за 44,40 грн, а продать за 43,85 грн в банках.

В обменниках доллар торгуется по курсу 41,75 — 41,81 грн, а евро-по 44,22 -44,40 грн.

На межбанке курсы составляют соответственно 41,60-41,62 грн/долл. для доллара и 43,90-43,90 грн / евро для евро.

Напомним

четыре украинских проекта в рамках программы ЕС получили одобрение финансирования. Речь идет о 52 миллионах евро для развития железной дороги, автомобильных пунктов пропуска, речной информационной службы и поддержки аэронавигации.