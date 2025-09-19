Курс валют на 19 сентября: гривна продолжает девальвировать
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2488 грн/долл., что привело к девальвации гривны на пять копеек. Курс евро составляет 48,78 грн/евро, а злотого – 11,46 грн/злотый.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,24 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,78 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,46 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,50-41,00 грн, евро по 49,10-48,47 грн, злотый по 11,85-11,05 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,15-41,22 грн, евро - по 48,55-48,80 грн, злотый по 11,35-11,45 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,07-41,11 грн/долл. и 48,32- 48,36 грн/евро.
Дополнение
Национальный банк Украины принял решение о постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года.