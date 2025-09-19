Курс валют на 19 сентября: гривна продолжает девальвировать

$41.190.02
48.770.12
ukenru
18 сентября, 19:49 • 21185 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
18 сентября, 17:45 • 43280 просмотра
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
18 сентября, 12:49 • 31103 просмотра
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
18 сентября, 10:41 • 41594 просмотра
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 55502 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
18 сентября, 09:29 • 27132 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
18 сентября, 08:50 • 22692 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 39078 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
18 сентября, 06:08 • 16892 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 57337 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
74%
754мм
Популярные новости
Китай мог бы ускорить окончание войны в Украине, если бы Европа действовала - Трамп18 сентября, 20:07 • 4138 просмотра
Линия безопасности Польши проходит по линии фронта между Украиной и РФ - министр обороны Косиняк-Камыш18 сентября, 20:47 • 2986 просмотра
Киев под атакой вражеских дронов: в столице громкие взрывы18 сентября, 22:29 • 6422 просмотра
Обломки вражеского БПЛА упали в нескольких районах Киева, повреждена троллейбусная сеть18 сентября, 23:21 • 25893 просмотра
"Лицемерное существо": Янина Соколова отреагировала на заявление Харчишина о разрыве отношений00:25 • 16720 просмотра
публикации
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 32830 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
18 сентября, 09:39 • 55506 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto18 сентября, 08:58 • 38765 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
18 сентября, 07:58 • 39080 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 57338 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Кароль Навроцкий
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан18 сентября, 18:24 • 11188 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента18 сентября, 05:59 • 30978 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 29992 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 29916 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 28184 просмотра
Актуальное
FGM-148 Javelin
Фокс Ньюс
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Курс валют на 19 сентября: гривна продолжает девальвировать

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,2488 грн/долл., что привело к девальвации гривны на пять копеек. Курс евро составляет 48,78 грн/евро, а злотого – 11,46 грн/злотый.

Курс валют на 19 сентября: гривна продолжает девальвировать

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,2488 грн/долл., что девальвировало гривну на пять копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,24 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,78 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,46 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:30:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,50-41,00 грн, евро по 49,10-48,47 грн, злотый по 11,85-11,05 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,15-41,22 грн, евро - по 48,55-48,80 грн, злотый по 11,35-11,45 грн;
      • на межбанке курсы составляют 41,07-41,11 грн/долл. и 48,32- 48,36 грн/евро.

        НБУ смягчает валютные ограничения: касаются малого бизнеса и украинцев за рубежом18.09.25, 14:43 • 2480 просмотров

        Дополнение

        Национальный банк Украины принял решение о постепенном изъятии из наличного обращения монет номиналом 10 копеек с 1 октября 2025 года.

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
        Национальный банк Украины