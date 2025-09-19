Курс валют на 19 вересня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2488 грн/дол., що девальвувало гривню на п'ять копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Офіційний курс долара становить 41,24 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,78 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,46 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

у банках долар торгується за курсом 41,50-41,00 грн, євро за 49,10-48,47 грн, злотий за 11,85-11,05 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,15-41,22 грн, євро - за 48,55-48,80 грн, злотий за 11,35-11,45 грн;

на міжбанку курси становлять 41,07-41,11 грн/дол. та 48,32- 48,36 грн/євро.

Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року.