18 вересня, 19:49
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
Курс валют на 19 вересня: гривня продовжує девальвувати

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2488 грн/дол., що спричинило девальвацію гривні на п'ять копійок. Курс євро становить 48,78 грн/євро, а злотого – 11,46 грн/злотий.

Курс валют на 19 вересня: гривня продовжує девальвувати

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,2488 грн/дол., що девальвувало гривню на п'ять копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,24 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,78 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,46 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:30:

  • у банках долар торгується за курсом 41,50-41,00 грн, євро за 49,10-48,47 грн, злотий за 11,85-11,05 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,15-41,22 грн, євро - за 48,55-48,80 грн, злотий за 11,35-11,45 грн;
      • на міжбанку курси становлять 41,07-41,11 грн/дол. та 48,32- 48,36 грн/євро.

        Доповнення

        Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року.

        Анна Мурашко

