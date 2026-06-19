Курс валют на 19 июня: доллар продолжает дорожать, евро ощутимо упало
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 19 июня на уровне 44,9125 грн/дол., что ослабило валюту на 11 копеек. Курс евро составил 51,4563 грн/евро, укрепив гривну на 47 копеек.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,9125 грн/долл., что ослабило национальную валюту за день на 11 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 19 июня на уровне 51,4563 грн/евро, заметно укрепив гривну за день - на 47 копеек.
Согласно данным на профильных сайтах на утро пятницы:
- в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,65 грн при покупке и 45,14 грн при продаже, евро - 51,35 грн и 52,10 грн соответственно;
- в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,92 грн при покупке и 45,03 грн при продаже, евро - по 51,80 грн и 52,10 грн соответственно.
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