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Курс валют на 19 июня: доллар продолжает дорожать, евро ощутимо упало

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 19 июня на уровне 44,9125 грн/дол., что ослабило валюту на 11 копеек. Курс евро составил 51,4563 грн/евро, укрепив гривну на 47 копеек.

Курс валют на 19 июня: доллар продолжает дорожать, евро ощутимо упало

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 44,9125 грн/долл., что ослабило национальную валюту за день на 11 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на 19 июня на уровне 51,4563 грн/евро, заметно укрепив гривну за день - на 47 копеек.

Согласно данным на профильных сайтах на утро пятницы:

  • в банках доллар торгуется по среднему курсу 44,65 грн при покупке и 45,14 грн при продаже, евро - 51,35 грн и 52,10 грн соответственно;
    • в обменниках доллар торгуется по среднему курсу 44,92 грн при покупке и 45,03 грн при продаже, евро - по 51,80 грн и 52,10 грн соответственно.

      Помощь от партнеров до лета была ниже прогноза, но ожидается наверстывание с около $13 млрд уже в июне - НБУ18.06.26, 15:19 • 6704 просмотра

      Юлия Шрамко

      ЭкономикаФинансы
      Национальный банк Украины
      Украина