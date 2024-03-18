Курс валют на 18 марта: доллар вырос на 11 копеек

Национальный банк на 18 марта установил официальный курс гривны на уровне 38,7998 грн/долл., что девальвировало ее на 11 копеек, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 38,79 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 42,24 грн/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:20 утра:

- Доллар можно купить за 39,00 грн, а продать за 38,50 в банках. Евро можно купить за 42,65 грн, а продать за 42,00 грн в банках.

- В обменниках доллар торгуется по курсу 38,82-38,93 грн, а евро - по 42,50-42,65 грн.

- На межбанке курсы составляют соответственно 38,79-38,81 грн/долл. для доллара и 42,23-42,25 грн/евро для евро.

Напомним

В феврале годовая инфляция замедлилась до 4,3%, но ожидается, что ее рост ускорится во втором полугодии, согласно данным Национального банка Украины.