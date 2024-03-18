Курс валют на 18 марта: доллар вырос на 11 копеек

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  76870 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  175215 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  185753 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  185244 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  169278 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117335 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129350 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121666 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129346 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141894 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

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На оккупированных территориях Луганской области не дотянули 9,5% до рекордной "явки" на российских "выборах" - ОВА

На оккупированных территориях Луганской области не дотянули 9,5% до рекордной "явки" на российских "выборах" - ОВА

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Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  228327 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

15 марта 2024, 08:49  •  246816 просмотра
Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  318331 просмотра
Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

Соратницу Гройсмана обвиняют в том, что она "прятала" гуманитарную помощь в спортзале школы: подробности

12 марта 2024, 09:24  •  348803 просмотра
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Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  366837 просмотра

Курс валют на 18 марта: доллар вырос на 11 копеек

18 марта Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,7998 UAH/USD, девальвировав ее на 11 копеек.

Экономика •   •  11364 просмотра
Курс валют на 18 марта: доллар вырос на 11 копеек

МАГАТЭ провело ротацию своих миссий на 4 украинских АЭС

В марте 2024 года МАГАТЭ успешно провело ротацию экспертных мониторинговых миссий на четырех украинских атомных электростанциях, в том числе на Чернобыльской АЭС, чтобы обеспечить их безопасность в условиях военной агрессии России.

Война •   •  13266 просмотра
МАГАТЭ провело ротацию своих миссий на 4 украинских АЭС

россияне ночью обстреляли Херсон: попали в пятиэтажный дом

Российская армия обстреляла Херсон, попав в пятиэтажный дом и вызвав пожар.

Война •   •  11631 просмотра
россияне ночью обстреляли Херсон: попали в пятиэтажный дом

россияне ночью и утром 24 раза обстреляли Сумскую область: было более 140 взрывов

Ночью и утром россияне 24 раза обстреляли Сумскую область, осуществив более 140 взрывов из артиллерии, минометов, РСЗО, реактивных снарядов и мин в разных населенных пунктах.

Война •   •  12509 просмотра
россияне ночью и утром 24 раза обстреляли Сумскую область: было более 140 взрывов

Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - ВМС ВСУ

По состоянию на 07:00 18. 03.2024 в Черном и Азовском морях не было ни одного вражеского корабля, но в Средиземном море присутствовали 3 вражеских корабля, в том числе 2 носителя крылатых ракет "Калибр" с суммарным залпом до 12 ракет.

Война •   •  12839 просмотра
Корабли рф в Черном и Азовском морях отсутствуют - ВМС ВСУ

Армия рф ночью атаковала дронами Хмельницкую область: есть пострадавшая и повреждения

Российская армия ночью атаковала Хмельницкую область с помощью беспилотников, один человек получил ранения.

Война •   •  14217 просмотра
Армия рф ночью атаковала дронами Хмельницкую область: есть пострадавшая и повреждения

россияне утром обстреляли Купянский район Харьковщины: есть пострадавший

россияне сегодня утром обстреляли поселок Купянского района Харьковщины, ранения получил один человек. За прошедшие сутки из-за атак рф в области ранения получили 5 человек.

Война •   •  15087 просмотра
россияне утром обстреляли Купянский район Харьковщины: есть пострадавший

На оккупированных территориях Луганской области не дотянули 9,5% до рекордной "явки" на российских "выборах" - ОВА

В оккупированной части Луганской области российские оккупанты продлили досрочное "голосование" на своих "выборах" в Северодонецке с 4 дней до недели и не смогли достичь рекордной явки, не дотянув 9,5%.

Война •   •  17826 просмотра
На оккупированных территориях Луганской области не дотянули 9,5% до рекордной "явки" на российских "выборах" - ОВА

россияне ранили еще 2 жителей Донецкой области - ОВА

17 марта в Мирнограде россияне ранили 2 жителей Донецкой области, а всего с 24 февраля 2022 года они убили 1885 гражданских лиц и ранили еще 4718 в Донецкой области, не считая неизвестных жертв в Мариуполе и Волновахе.

Общество •   •  19636 просмотра
россияне ранили еще 2 жителей Донецкой области - ОВА

На Киевщине вечером работала ПВО: попаданий и пострадавших нет - ОВА

Вечером в Киевской области работала система противовоздушной обороны, без попаданий и жертв.

Война •   •  20769 просмотра
На Киевщине вечером работала ПВО: попаданий и пострадавших нет - ОВА