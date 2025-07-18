Курс валют на 18 июля: гривна девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,8670 грн/долл., что означает девальвацию на 5 копеек. Официальный курс евро составляет 48,45 грн/евро, а злотого – 11,38 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,8670 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,86 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,45 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,38 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,08-41,57 грн, евро по 48,99-48,40 грн, злотый по 11,60-11,05 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,75 грн, евро - по 48,65-48,85 грн, злотый по 11,39-11,50 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,73-41,76 грн/долл. и 48,36-48,37 грн/евро.
Самые востребованные профессии после окончания войны: кого будут искать работодатели17.07.25, 17:03 • 6918 просмотров
Дополнение
Государственная таможенная служба сообщала, что импорт легковых автомобилей в Украину в этом году вырос на 12,5% по сравнению с прошлогодними показателями, почти треть из них - электромобили.