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Курс валют на 18 июля: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 3212 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,8670 грн/долл., что означает девальвацию на 5 копеек. Официальный курс евро составляет 48,45 грн/евро, а злотого – 11,38 грн/злотый.

Курс валют на 18 июля: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,8670 грн/долл., что девальвировало гривну на 5 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,86 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,45 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,38 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,08-41,57 грн, евро по 48,99-48,40 грн, злотый по 11,60-11,05 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,75 грн, евро - по 48,65-48,85 грн, злотый по 11,39-11,50 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,73-41,76 грн/долл. и 48,36-48,37 грн/евро.

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        Дополнение

        Государственная таможенная служба сообщала, что импорт легковых автомобилей в Украину в этом году вырос на 12,5% по сравнению с прошлогодними показателями, почти треть из них - электромобили.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        ЭкономикаФинансы
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