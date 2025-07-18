Курс валют на 18 липня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,8670 грн/дол., що девальвувало гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,86 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,45 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,38 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 42,08-41,57 грн, євро за 48,99-48,40 грн, злотий за 11,60-11,05 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,65-41,75 грн, євро - за 48,65-48,85 грн, злотий за 11,39-11,50 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,73-41,76 грн/дол. та 48,36-48,37 грн/євро.

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Доповнення

Державна митна служба повідомляла, що імпорт легкових автомобілів в Україну цього року зріс на 12,5% проти торішніх показників, майже третина з них - електромобілі.