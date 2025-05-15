Курс валют на 15 мая: гривна укрепилась
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5376 грн/долл., что на 3 копейки меньше. В банках доллар торгуется по курсу 41,75-41,15 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5376 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,53 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,58 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,98 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,75-41,15 грн, евро по 46,80-46,07 грн, злотый по 11,20-10,60 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,39-41,46 грн, евро - по 46,55-46,75 грн, злотый по 10,94-11,05 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,47-41,50 грн/долл. и 46,52-46,55 грн/евро.
Неурожаи и цены на алкоголь и сигареты разогнали инфляцию, но есть признаки замедления - НБУ13.05.25, 12:32 • 4248 просмотров