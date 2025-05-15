Курс валют на 15 мая: гривна укрепилась

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5376 грн/долл., что девальвировало гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,53 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,58 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,98 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00:

в банках доллар торгуется по курсу 41,75-41,15 грн, евро по 46,80-46,07 грн, злотый по 11,20-10,60 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,39-41,46 грн, евро - по 46,55-46,75 грн, злотый по 10,94-11,05 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,47-41,50 грн/долл. и 46,52-46,55 грн/евро.

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