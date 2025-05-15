Курс валют на 15 травня: гривня зміцнилася

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5376 грн/дол., що девальвувало гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,53 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,58 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,98 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:00:

у банках долар торгується за курсом 41,75-41,15 грн, євро за 46,80-46,07 грн, злотий за 11,20-10,60 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,39-41,46 грн, євро - за 46,55-46,75 грн, злотий за 10,94-11,05 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,47-41,50 грн/дол. та 46,52-46,55 грн/євро.

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