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Трамп не їде до Туреччини на переговори України та рф - Reuters
14 травня, 21:07 • 25955 перегляди

Трамп не їде до Туреччини на переговори України та рф - Reuters

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Курс валют на 15 травня: гривня зміцнилася

Київ • УНН

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Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5376 грн/дол., що на 3 копійки менше. В банках долар торгується за курсом 41,75-41,15 грн.

Курс валют на 15 травня: гривня зміцнилася

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5376 грн/дол., що девальвувало гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,53 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,58 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,98 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:00:

  • у банках долар торгується за курсом 41,75-41,15 грн, євро за 46,80-46,07 грн, злотий за 11,20-10,60 грн; 
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,39-41,46 грн, євро - за 46,55-46,75 грн, злотий за 10,94-11,05 грн; 
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,47-41,50 грн/дол. та 46,52-46,55 грн/євро.

        Неврожаї та ціни на алкоголь і цигарки розігнали інфляцію, але є ознаки сповільнення - НБУ13.05.25, 12:32 • 4248 переглядiв

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

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