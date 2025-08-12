Курс валют на 12 августа: Нацбанк продолжает укреплять гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару на уровне 41,4490 грн/долл., укрепив ее на 5 копеек. Курс евро составляет 48,19 грн/евро, а злотого – 11,33 грн/злотый.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,44 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,19 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,33 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 09:00:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,70-41,20 грн,
евро по 48,65-48,00 грн, злотый по 11,47-10,95 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,38-41,45
грн, евро – по 48,20-48,40 грн, злотый по 11,25-11,36 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,36-41,39
грн/долл. и 48,06-48,08 грн/евро.
