Курс валют на 12 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,4490 грн/дол., зміцнивши її на 5 копійок. Курс євро становить 48,19 грн/євро, а злотого – 11,33 грн/злотий.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4490 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,44 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,19 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,33 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:
- у банках долар торгується за курсом 41,70-41,20 грн,
євро за 48,65-48,00 грн, злотий за 11,47-10,95 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,38-41,45
грн, євро – за 48,20-48,40 грн, злотий за 11,25-11,36 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,36-41,39
грн/дол. та 48,06-48,08 грн/євро.
