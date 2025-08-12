Курс валют на 12 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

$41.390.07
48.190.08
ukenru
05:29 • 8712 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 65613 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 114974 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 166014 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 126104 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 91486 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 132240 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 130660 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 107767 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 74777 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
72%
755мм
Популярнi новини
"Послідовність кроків важлива": ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф через відмову від припинення вогню11 серпня, 23:49 • 9770 перегляди
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУPhoto12 серпня, 00:14 • 14696 перегляди
Українські військові показали знищення танка Т-72 та складу ПММ на Куп'янському напрямкуVideo01:23 • 6070 перегляди
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку02:50 • 11122 перегляди
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України03:11 • 3260 перегляди
Публікації
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня07:04 • 148 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 65629 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 114986 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 166024 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 125022 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Михайло Федоров
Кім Чен Ин
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Франція
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу06:40 • 1400 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 18039 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 166024 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 118896 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 234477 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
WhatsApp
Brent
ChatGPT

Курс валют на 12 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Київ • УНН

 • 660 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 41,4490 грн/дол., зміцнивши її на 5 копійок. Курс євро становить 48,19 грн/євро, а злотого – 11,33 грн/злотий.

Курс валют на 12 серпня: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4490 грн/дол., що зміцнило гривню на 5 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,44 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,19 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,33 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 09:00:

  • у банках долар торгується за курсом 41,70-41,20 грн, євро за 48,65-48,00 грн, злотий за 11,47-10,95 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,38-41,45 грн, євро – за 48,20-48,40 грн, злотий за 11,25-11,36 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,36-41,39 грн/дол. та 48,06-48,08 грн/євро.

        Інфляція у липні сповільнилася до 14,1%, за місяць була дефляція: що подешевшало і подорожчало08.08.25, 15:29 • 2492 перегляди

        Альона Уткіна

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України