Курс наличного доллара не изменился
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Курс наличного доллара в среду утром на рынке валютообменных операций в столице не изменился, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD/UAH - 26,0500/26,1500 (не изменился);
EUR/UAH - 28,5000/29,0500 (вырос на 0,17%);
RUR/UAH - 0,4115/0,4195 (снизился на 0,30%).
Как сообщал УНН, 25 октября в столице курс наличного доллара доллар-гривна установился на таком уровне: 26,0500/26,1500 (без изменений).