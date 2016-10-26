Курс готівкового долара не змінився
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Курс готівкового долара у середу зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці не змінився, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 26,0500/26,1500 (не змінився);
EUR/UAH — 28,5000/29,0500 (зріс на 0,17%);
RUR/UAH – 0,4115/0,4195 (знизився на 0,30%).
Як повідомляв УНН, 25 жовтня у столиці курс готівкового долара долар-гривня встановився на такому рівні: 26,0500/26,1500 (без змін).