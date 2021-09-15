Курс доллара в Госбюджете на 2022 год является плохим сигналом для бизнеса: эксперт назвал причины

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 116388 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 130187 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 112786 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 111212 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 140628 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 122140 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 162365 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143304 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179662 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 173003 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

Премьер Британии: "Мы отправим военный контингент в Украину"

2 марта, 17:53 • 52732 просмотра
Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

Стармер раскрыл условия мирного соглашения с россией: что требует Британия

2 марта, 18:05 • 57992 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

2 марта, 18:30 • 90762 просмотра
лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

лавров сделал скандальное заявление о Зеленском и похвалил Трампа: в МИД Украины ответили

2 марта, 18:57 • 49977 просмотра
Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

Фон дер Ляйен: ЕС должен готовиться к худшему и усиливать оборону

2 марта, 19:35 • 39491 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 130208 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 140645 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 305645 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 272420 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 257182 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 116399 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 121913 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 162371 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 119422 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 118978 просмотра
Актуальное
Курс доллара в Госбюджете на 2022 год является плохим сигналом для бизнеса: эксперт назвал причины

Курс доллара в Госбюджете на 2022 год является плохим сигналом для бизнеса: эксперт назвал причины

Киев  •  УНН

 • 73574 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Заложенный в проекте Государственного бюджета Украины курс гривны к доллару на уровне 28,6-28,7 грн/долл является плохим сигналом для общества и бизнеса, поскольку правительство закладывает на следующий год практическую 10% девальвацию гривны. Об этом журналисту УНН рассказал экономический эксперт Андрей Новак.

Цитата

"То, что правительство в проекте бюджета на следующий год закладывает курс почти 29 грн/долл., это на самом деле очень плохо для граждан и бизнеса, потому что, согласно нынешнему курсу, который меньше 27 грн/долл., это означает, что правительство закладывает на следующий год практически 10% девальвацию гривны. А это очень плохой сигнал для общества и для бизнеса", - считает эксперт.

Детали

Закладка девальвации правительством, для которой нет экономических оснований, с одной стороны свидетельствует о том, что он слабо прогнозирует развитие экономической ситуации на следующий год, считает эксперт.

"А во-вторых, что в случае чего оно рассчитывает даже на искусственную девальвацию для наполнения бюджета, если будут риски его недовыполнений", - добавляет эксперт.

Специалист считает, что чисто финансовых причин для девальвации сейчас нет и в ближайшее время также не ожидается ... Также сейчас есть "небольшое отрицательное сальдо, но оно очень небольшое", и есть существенная финансовая внешняя поддержка от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка, добавляет он.

Добавим

Кабинет министров Украины в среду одобрил проект государственного бюджета на 2022 год.

Проект бюджета-2022 также зарегистрировали в Раде.

Доходы Госбюджета на 2022 год определены в сумме 1267393 399,1 тыс. грн (1267 млрд грн);
Расходы Госбюджета - 1441939 445,6 тыс. грн (1441 млрд грн);
Предельный объем дефицита Государственного бюджета - 188 006 000,2 тыс. грн (188 млрд грн).
Расходы по государственному долгу в 2022 году предусмотрены в сумме 574 700 000 000 грн.

По словам министра финансов Сергея Марченко, который сегодня презентовал проект Госбюджета в правительстве, предусмотрено снижение дефицита Госбюджета на 2%, в 2024 году он составит 2,7% ВВП.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы