Курс доллара в Госбюджете на 2022 год является плохим сигналом для бизнеса: эксперт назвал причины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Заложенный в проекте Государственного бюджета Украины курс гривны к доллару на уровне 28,6-28,7 грн/долл является плохим сигналом для общества и бизнеса, поскольку правительство закладывает на следующий год практическую 10% девальвацию гривны. Об этом журналисту УНН рассказал экономический эксперт Андрей Новак.
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"То, что правительство в проекте бюджета на следующий год закладывает курс почти 29 грн/долл., это на самом деле очень плохо для граждан и бизнеса, потому что, согласно нынешнему курсу, который меньше 27 грн/долл., это означает, что правительство закладывает на следующий год практически 10% девальвацию гривны. А это очень плохой сигнал для общества и для бизнеса", - считает эксперт.
Детали
Закладка девальвации правительством, для которой нет экономических оснований, с одной стороны свидетельствует о том, что он слабо прогнозирует развитие экономической ситуации на следующий год, считает эксперт.
"А во-вторых, что в случае чего оно рассчитывает даже на искусственную девальвацию для наполнения бюджета, если будут риски его недовыполнений", - добавляет эксперт.
Специалист считает, что чисто финансовых причин для девальвации сейчас нет и в ближайшее время также не ожидается ... Также сейчас есть "небольшое отрицательное сальдо, но оно очень небольшое", и есть существенная финансовая внешняя поддержка от МВФ, Евросоюза и Всемирного банка, добавляет он.
Добавим
Кабинет министров Украины в среду одобрил проект государственного бюджета на 2022 год.
Проект бюджета-2022 также зарегистрировали в Раде.
Доходы Госбюджета на 2022 год определены в сумме 1267393 399,1 тыс. грн (1267 млрд грн);
Расходы Госбюджета - 1441939 445,6 тыс. грн (1441 млрд грн);
Предельный объем дефицита Государственного бюджета - 188 006 000,2 тыс. грн (188 млрд грн).
Расходы по государственному долгу в 2022 году предусмотрены в сумме 574 700 000 000 грн.
По словам министра финансов Сергея Марченко, который сегодня презентовал проект Госбюджета в правительстве, предусмотрено снижение дефицита Госбюджета на 2%, в 2024 году он составит 2,7% ВВП.