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Курс долара у Держбюджеті на 2022 рік є поганим сигналом для бізнесу: експерт назвав причини

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Закладений у проекті Державного бюджету України курс гривні до долара на рівні 28,6-28,7 грн/дол є поганим сигналом для суспільства і бізнесу, оскільки уряд закладає на наступний рік практичну 10% девальвацію гривні. Про це журналісту УНН розповів економічний експерт Андрій Новак.

Цитата

“Те, що уряд в проекті бюджету на наступний рік закладає курс майже 29 грн/дол., це, насправді, дуже погано для громадян і бізнесу, тому що, відповідно до нинішнього курсу, який менше 27 грн/дол., це означає, що уряд закладає на наступний рік практичну 10% девальвацію гривні. А це дуже поганий сигнал для суспільства і для бізнесу”, - вважає експерт.

Деталі

Закладання девальвації урядом, для якої немає економічних підстав, з одного боку свідчить про те, що він слабо прогнозує розвиток економічної ситуації на наступний рік, вважає експерт.

“А по-друге, що у разі чого він розраховує на навіть штучну девальвацію для наповнення бюджету, якщо будуть ризики його недовиконань”, - додає експерт.

Спеціаліст вважає, що суто фінансових причин для девальвації зараз немає і у найближчий час також не очікується... Також наразі є “невелике негативне сальдо, але воно дуже невелике”, та суттєва фінансова зовнішня підтримка від МВФ, Євросоюзу, і від Світового банку, додає він.

Додамо

Кабінет міністрів України у середу схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік.

Проект Бюджету-2022 також зареєстрували у Раді

Доходи Держбюджету на 2022 рік визначені у сумі 1 267 393 399,1 тис. грн (1 267 млрд грн);
Видатки Держбюджету – 1 441 939 445,6 тис. грн (1 441 млрд грн);
Граничний обсяг дефіциту Державного бюджету – 188 006 000,2 тис. грн (188 млрд грн).
Витрати за державним боргом у 2022 році передбачені у сумі 574,7 млрд грн.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, який сьогодні презентував проект Держбюджету в уряді, передбачено зниження дефіциту Держбюджету на 2%, у 2024 році він складатиме 2,7% ВВП.

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