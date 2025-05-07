Курортный Скадовск стал "призраком": АТЕШ показал подготовку оккупантов ко "дню победы"

Оккупационные власти украинского Скадовска спешно готовятся к путинскому "дню победы", развешивая на улицах коммунистический реквизит. Но наслаждаться красными знаменами некому - курортный город с приходом врага опустел. Партизаны военного движения АТЕШ показали подготовку Скадовска к российскому 9 мая, передает УНН со ссылкой на аккаунт организации в Telegram.

На фоне тишины и опустевших улиц Скадовска оккупационные власти, помешанные на победе, развешивают по городу флаги, баннеры и бигборды с символикой Победы и лозунгами времен Советского Союза, рассказали в АТЕШ.

В мертвом городе они пытаются оживить призраки прошлого, чтобы скрыть реальность настоящего: люди уехали, улицы пустые, а страх повсюду. Рашисты принесли сюда не "освобождение", а разруху, страх и чувство безнадежности. Центральные улицы опустели, бизнес закрылся, жители - кто уехал, кто прячется, кто просто боится. Ни "русский мир", ни трехцветные тряпки не могут скрыть факта: Скадовск умирает под гнетом оккупации

Партизаны выразили благодарность и уважение украинцам, которые несмотря ни на что проявляют героизм, мужество и преданность Украине, предоставляя движению АТЕШ важную информацию о деятельности оккупантов в городе.

Пока что среди оккупации остаются люди с сердцем патриота, надежда будет жить - и ни враг, ни страх не смогут ее погасить - подчеркнули в организации.