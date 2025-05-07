Курортный Скадовск стал "призраком": АТЕШ показал подготовку оккупантов ко "дню победы"

$41.450.15
46.960.22
ukenru
Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений
Эксклюзив
15:37 • 16151 просмотра

Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений

Эксклюзив
15:25 • 27453 просмотра

Комитетская работа: сколько зарабатывают и как изменились зарплаты глав и руководителей секретариатов комитетов ВР

Эксклюзив
14:38 • 26891 просмотра

"Эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot": эксперт объяснил, как работает ПВО и в чем нуждается Украина

Эксклюзив
14:35 • 34819 просмотра

В Киеве взорвался терминал «ПриватБанка»: чудом обошлось без жертв – видео

Эксклюзив
13:29 • 33570 просмотра

Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки

Эксклюзив
13:20 • 34923 просмотра

На каком этапе введения электронной оплаты в маршрутках в Киеве - ответ КГГА

Эксклюзив
7 мая, 10:29 • 83421 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

7 мая, 10:06 • 90862 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Эксклюзив
7 мая, 09:50 • 85335 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

Эксклюзив
7 мая, 09:39 • 77785 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Погода
+14°
2.2м/с
45%
746 мм
Популярные новости

Комитет ВР изменил решение по соглашению с США об ископаемых: о чем речь

7 мая, 07:28 • 19054 просмотра

Мать и сын погибли в результате российской атаки по Киеву, женщина не дожила до дня рождения

7 мая, 07:42 • 38614 просмотра

Фон дер Ляйен: плохая сделка с Украиной поощрит путина к новой агрессии

7 мая, 09:14 • 10591 просмотра

В оккупированном Северодонецке провалили кремлевскую "показуху" к 9 мая - ЦПД

13:08 • 22897 просмотра

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

13:49 • 14136 просмотра
публикации

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

7 мая, 10:29 • 83421 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

7 мая, 10:06 • 90862 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

7 мая, 09:50 • 85335 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

7 мая, 09:39 • 77785 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 107619 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

13:49 • 14702 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 59637 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 109597 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 106116 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 117066 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

Курортный Скадовск стал "призраком": АТЕШ показал подготовку оккупантов ко "дню победы"

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Оккупационные власти Скадовска готовятся к 9 мая, развешивая коммунистическую символику на пустых улицах. Город опустел, бизнес закрылся, а жители либо уехали, либо прячутся.

Курортный Скадовск стал "призраком": АТЕШ показал подготовку оккупантов ко "дню победы"

Оккупационные власти украинского Скадовска спешно готовятся к путинскому "дню победы", развешивая на улицах коммунистический реквизит. Но наслаждаться красными знаменами некому - курортный город с приходом врага опустел. Партизаны военного движения АТЕШ показали подготовку Скадовска к российскому 9 мая, передает   УНН со ссылкой на аккаунт организации в Telegram.  

Детали

На фоне тишины и опустевших улиц Скадовска оккупационные власти, помешанные на победе, развешивают по городу флаги, баннеры и бигборды с символикой Победы и лозунгами времен Советского Союза, рассказали в АТЕШ.

В мертвом городе они пытаются оживить призраки прошлого, чтобы скрыть реальность настоящего: люди уехали, улицы пустые, а страх повсюду. Рашисты принесли сюда не "освобождение", а разруху, страх и чувство безнадежности. Центральные улицы опустели, бизнес закрылся, жители - кто уехал, кто прячется, кто просто боится. Ни "русский мир", ни трехцветные тряпки не могут скрыть факта: Скадовск умирает под гнетом оккупации

 - говорится в сообщении.

Партизаны выразили благодарность и уважение украинцам, которые несмотря ни на что проявляют героизм, мужество и преданность Украине, предоставляя движению АТЕШ важную информацию о деятельности оккупантов в городе.

Пока что среди оккупации остаются люди с сердцем патриота, надежда будет жить - и ни враг, ни страх не смогут ее погасить - подчеркнули в организации.

- говорится в сообщении.

Напомним

Оккупационные власти Северодонецка организовали соревнования к кремлевскому "дню победы". В одной из ДЮСШ собрали горожан, чтобы те выполнили задание москвы, отжавшись от пола 29 220 раз, однако рекорда не произошло.

Лилия Набока

Лилия Набока

ОбществоВойна
Украина
Brent
$61.45
Bitcoin
$96,858.10
S&P 500
$5,629.64
Tesla
$274.48
Газ TTF
$34.49
Золото
$3,394.09
Ethereum
$1,811.66