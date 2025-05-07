Курортный Скадовск стал "призраком": АТЕШ показал подготовку оккупантов ко "дню победы"
Киев • УНН
Оккупационные власти Скадовска готовятся к 9 мая, развешивая коммунистическую символику на пустых улицах. Город опустел, бизнес закрылся, а жители либо уехали, либо прячутся.
Оккупационные власти украинского Скадовска спешно готовятся к путинскому "дню победы", развешивая на улицах коммунистический реквизит. Но наслаждаться красными знаменами некому - курортный город с приходом врага опустел. Партизаны военного движения АТЕШ показали подготовку Скадовска к российскому 9 мая, передает УНН со ссылкой на аккаунт организации в Telegram.
Детали
На фоне тишины и опустевших улиц Скадовска оккупационные власти, помешанные на победе, развешивают по городу флаги, баннеры и бигборды с символикой Победы и лозунгами времен Советского Союза, рассказали в АТЕШ.
В мертвом городе они пытаются оживить призраки прошлого, чтобы скрыть реальность настоящего: люди уехали, улицы пустые, а страх повсюду. Рашисты принесли сюда не "освобождение", а разруху, страх и чувство безнадежности. Центральные улицы опустели, бизнес закрылся, жители - кто уехал, кто прячется, кто просто боится. Ни "русский мир", ни трехцветные тряпки не могут скрыть факта: Скадовск умирает под гнетом оккупации
Партизаны выразили благодарность и уважение украинцам, которые несмотря ни на что проявляют героизм, мужество и преданность Украине, предоставляя движению АТЕШ важную информацию о деятельности оккупантов в городе.
Пока что среди оккупации остаются люди с сердцем патриота, надежда будет жить - и ни враг, ни страх не смогут ее погасить - подчеркнули в организации.
Напомним
Оккупационные власти Северодонецка организовали соревнования к кремлевскому "дню победы". В одной из ДЮСШ собрали горожан, чтобы те выполнили задание москвы, отжавшись от пола 29 220 раз, однако рекорда не произошло.