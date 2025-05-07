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Курортний Скадовськ став "примарою": АТЕШ показав підготовку окупантів до "дня побєди"

Київ • УНН

 • 8354 перегляди

Окупаційна влада Скадовська готується до 9 травня, розвішуючи комуністичну символіку на порожніх вулицях. Місто спорожніло, бізнес закрився, а мешканці або виїхали, або ховаються.

Курортний Скадовськ став "примарою": АТЕШ показав підготовку окупантів до "дня побєди"

Окупаційна влада українського Скадовська поспіхом готується до путінського "дня побєди", розвішуючи на вулицях комуністичний реквізит. Та насолоджуватися червоними стягами нікому - курортне місто з приходом ворога спорожніло. Партизани військового руху АТЕШ показали підготовку Скадовська до російського 9 травня, передає УНН з посиланням на акаунт організації у Telegram.  

Деталі

На тлі тиші та спорожнілих вулиць Скадовська окупаційна влада, схиблена на перемозі, розвішує по місту прапори, банери та бігборди із символікою Перемоги та гаслами часів Радянського Союзу, розповіли в АТЕШ.

У мертвому місті вони намагаються оживити примари минулого, щоб приховати реальність сьогодення: люди поїхали, вулиці порожні, а страх повсюди. Рашисти принесли сюди не "визволення", а розруху, страх і відчуття безнадії. Центральні вулиці спорожніли, бізнес закрився, жителі — хтось поїхав, хтось ховається, хтось просто боїться. Ні "руський мір", ні триколірні ганчірки не можуть приховати факту: Скадовськ помирає під гнітом окупації

 - йдеться у повідомленні.

Партизани висловили подяку та повагу українцям, які незважаючи ні на що виявляють героїзм, мужність та відданість Україні, надаючи руху АТЕШ важливу інформацію про діяльність окупантів у місті.

Поки що серед окупації залишаються люди з серцем патріота, надія житиме — і ні ворог, ні страх не зможуть її згасити - наголосили в організації.

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Окупаційна влада Сіверськодонецька організувала змагання до кремлівського "дня перемоги". В одній із ДЮСШ зібрали містян, аби ті виконали завдання москви, віджавшись від підлоги 29 220 разів, проте рекорду не сталося.

Лілія Набока

Лілія Набока

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