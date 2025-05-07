Курортний Скадовськ став "примарою": АТЕШ показав підготовку окупантів до "дня побєди"

Окупаційна влада українського Скадовська поспіхом готується до путінського "дня побєди", розвішуючи на вулицях комуністичний реквізит. Та насолоджуватися червоними стягами нікому - курортне місто з приходом ворога спорожніло. Партизани військового руху АТЕШ показали підготовку Скадовська до російського 9 травня, передає УНН з посиланням на акаунт організації у Telegram.

На тлі тиші та спорожнілих вулиць Скадовська окупаційна влада, схиблена на перемозі, розвішує по місту прапори, банери та бігборди із символікою Перемоги та гаслами часів Радянського Союзу, розповіли в АТЕШ.

У мертвому місті вони намагаються оживити примари минулого, щоб приховати реальність сьогодення: люди поїхали, вулиці порожні, а страх повсюди. Рашисти принесли сюди не "визволення", а розруху, страх і відчуття безнадії. Центральні вулиці спорожніли, бізнес закрився, жителі — хтось поїхав, хтось ховається, хтось просто боїться. Ні "руський мір", ні триколірні ганчірки не можуть приховати факту: Скадовськ помирає під гнітом окупації

Партизани висловили подяку та повагу українцям, які незважаючи ні на що виявляють героїзм, мужність та відданість Україні, надаючи руху АТЕШ важливу інформацію про діяльність окупантів у місті.

Поки що серед окупації залишаються люди з серцем патріота, надія житиме — і ні ворог, ні страх не зможуть її згасити - наголосили в організації.