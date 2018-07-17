Куратор от ЕБРР в Украине получил еще одну должность

На новой должности Франсис Малиж будет руководить одним из основных отделов банка.

"Господин Малиж будет оставаться на своей нынешней должности управляющего директора в странах Восточной Европы и Кавказа и работать в Киеве до назначения преемника на этом посту и полной передачи полномочий", - говорится в сообщении.

"Отдел финансовых учреждений, в котором я провел мои первые годы в ЕБРР, является отлично работающим механизмом, и для меня большая радость и честь вновь присоединиться к этой команде. В то же время регион Восточной Европы и Кавказа является чрезвычайно важным для ЕБРР, и я очень рад возможности управлять этой командой замечательных коллег в текущий сложный период до того момента, когда я смогу передать ее в надежные руки", - отметил сам Малиж.

Напомним, представители МВФ, ЕС и США будут помогать Минфину в реформировании фискальной службы.